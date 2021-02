Recovery, Gentiloni: “Draghi può giocare ruolo chiave in Europa” (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Se non si torna a crescere non c’è la base per migliorare le nostre società, il sostegno alle nostre economie deve continuare in questo periodo caratterizzato dalla pandemia”. È quanto ha affermato il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, in una Lectio Magistralis all’Università Luiss sulla ricostruzione della fiducia. “Mitigare l’impatto della crisi sul piano sociale – ha affermato Gentiloni – è una componente essenziale per tornare a ragionare in termini di fiducia. Non lo possiamo fare se le ferite saranno troppo profonde o troppo diffuse”. Il disagio sociale, osserva il commissario Ue, “era già in mezzo a noi. La pandemia può accentuarlo e inevitabilmente lo farà per l’enorme trasferimento di ricchezza che ha colpito la fascia media nei paesi ricchi. Un disagio sociale sul quale ha soffiato il nazionalismo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Se non si torna a crescere non c’è la base per migliorare le nostre società, il sostegno alle nostre economie deve continuare in questo periodo caratterizzato dalla pandemia”. È quanto ha affermato il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo, in una Lectio Magistralis all’Università Luiss sulla ricostruzione della fiducia. “Mitigare l’impatto della crisi sul piano sociale – ha affermato– è una componente essenziale per tornare a ragionare in termini di fiducia. Non lo possiamo fare se le ferite saranno troppo profonde o troppo diffuse”. Il disagio sociale, osserva il commissario Ue, “era già in mezzo a noi. La pandemia può accentuarlo e inevitabilmente lo farà per l’enorme trasferimento di ricchezza che ha colpito la fascia media nei paesi ricchi. Un disagio sociale sul quale ha soffiato il nazionalismo ...

