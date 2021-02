Raggi: no a gara, Atac pubblica una nostra scelta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “Abbiamo deciso di mantenere Atac pubblica. Questa per noi era, e rimane, l’unica scelta possibile. Diciamo no alla liberalizzazione e la messa a gara non avrebbe comportato maggiore efficienza ma solo creato disparita’ tra centro e periferia, con linee di seria A e di serie B.” “L’affidamento in house garantisce, invece, che il servizio sia gestito per l’interesse generale e che non si privatizzi il profitto. Non ignoro, infine, chi ha votato al referendum 2018 ma devo evidenziare la bassa affluenza alla consultazione”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso del dibattito in Assemblea Capitolina convocata per discutere sugli esiti del referendum del 2018 sulla messa a gara del servizio Tpl di Roma. “L’azienda deve rimanere ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “Abbiamo deciso di mantenere. Questa per noi era, e rimane, l’unicapossibile. Diciamo no alla liberalizzazione e la messa anon avrebbe comportato maggiore efficienza ma solo creato disparita’ tra centro e periferia, con linee di seria A e di serie B.” “L’affidamento in housentisce, invece, che il servizio sia gestito per l’interesse generale e che non si privatizzi il profitto. Non ignoro, infine, chi ha votato al referendum 2018 ma devo evidenziare la bassa affluenza alla consultazione”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, nel corso del dibattito in Assemblea Capitolina convocata per discutere sugli esiti del referendum del 2018 sulla messa adel servizio Tpl di Roma. “L’azienda deve rimanere ...

