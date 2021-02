Ora e sempre Resistenza | l' Anpi lancia le giornate per il tesseramento 2021

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Una iniziativa importante, soprattutto perché il fascismo strisciante non se ne è andato via in questo paese e alimenta la menzogna secondo la quale l'anti - fascismo non avrebbe più senso. Nulla di ...

davidefaraone : Prima hanno raccontato che Italia Viva si sarebbe estinta perché i parlamentari avrebbero mollato. Ora dicono che I… - luigidimaio : Dopo la fiducia al Governo Draghi, sostenuto anche dai nostri iscritti, ora è il momento di dare risposte. Il Paese… - ilpost : Alex #Schwazer si è sempre detto innocente, e ora il GIP di Bolzano ora gli ha dato ragione archiviando l’indagine… - miiichelet : Antonio sei sempre stato muto perché proprio ora devi renderti antipatico #MasterChefIt - andreatamponi : Io stesso ho attaccato #Burioni ricordandone la pochezza scientifica ma ho idea che a nessuno dei virologi che vann… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora sempre

Il Foglio

Siamo dain prima fila nel fare e trasmettere buona memoria: antifascismo e Resistenza. Specialmente in questo tempo. Siamo e saremogenerazioni diverse che s'incontrano e lavorano ...Perè solo un'ipotesi ma non si esclude che l'esecutivo europeo possa perfino bloccare le ...tenutosi ieri ha preso atto dei ritardi nei programmi vaccinali che rischiano di renderepiù ...Scontro fra Governo ed Esercito, gli occhi puntati di Russia e Turchia nell'indifferenza dell'Ue. Il premier erede della rivoluzione di velluto: "Non ci sarà un golpe". L'analista Nona Mikhelidze ad H ...Per limitare il riscaldamento globale bisogna ridurre le emissioni di gas serra, ma non sempre è possibile. Per la transizione è nato un trading di crediti che ora sta vertiginosamente decollando. La ...