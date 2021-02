Nicola Zingaretti fa i complimenti a Barbara D’Urso, è bufera sul segretario del PD (Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ vera e propria bufera social su Nicola Zingaretti. Il segretario del PD si è lasciato andare a un tweet discutibile in cui ha fatto i complimenti a Barbara D’Urso per il suo programma “Non è la D’Urso” e il modo – pregevole, secondo il fratello del noto attore Luca – in cui ha avvicinato la politica alle persone: “Barbara D’Urso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!”. Ma in molti hanno fatto ironia su questo endorsement inaspettato e fuoriluogo da parte del numero uno del Partito Democratico. Ecco alcune reazioni. Negli ultimi anni ho tenuto duro per continuare a riconoscermi nel @pdnetwork, la mia casa politica da sempre. ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ vera e propriasocial su. Ildel PD si è lasciato andare a un tweet discutibile in cui ha fatto iper il suo programma “Non è la” e il modo – pregevole, secondo il fratello del noto attore Luca – in cui ha avvicinato la politica alle persone: “in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!”. Ma in molti hanno fatto ironia su questo endorsement inaspettato e fuoriluogo da parte del numero uno del Partito Democratico. Ecco alcune reazioni. Negli ultimi anni ho tenuto duro per continuare a riconoscermi nel @pdnetwork, la mia casa politica da sempre. ...

Rinaldi_euro : Il lupo perde il pelo ma non il vizio!!! Dobbiamo concentrarci sul rilancio del PCI. Il lapsus di Zingaretti è clam… - LanfrancoPalazz : Il futuro di Nicola Zingaretti @RadioRadicale con @AugustoMinzolin @Montecitorio #opencamera - simonavecchione : RT @Libero_official: #Salvini: 'Lockdown a #Pasqua? Irrispettoso'. E #Zingaretti replica: 'Irrispettoso è mettere a rischio la vita degli i… - mludodc : RT @italianfirst2: Matteo Salvini e Nicola Zingaretti litigano sull'ipotesi di lockdown a Pasqua - RadioRadicale : ???? IN DIRETTA ORA Relazione di Nicola #Zingaretti in direzione nazionale del #PartitoDemocratico ?? -