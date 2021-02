Napoli. “Prendete 850 euro e andatevene”, finanzieri lo arrestano e gli sequestrano la merce (Di giovedì 25 febbraio 2021) Napoli. Ha provato a corrompere i finanzieri che stavano procedendo al sequestro di capi di abbigliamento contraffatti all’interno del suo negozio. Durante le operazioni di controllo il titolare del negozio ha infilato 850 euro in contanti nella tasca della giacca di uno dei due esclamando: “Prendi questi soldi e non sequestrare niente, andate via e Prendetevi un caffè”. Ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 25 febbraio 2021). Ha provato a corrompere iche stavano procedendo al sequestro di capi di abbigliamento contraffatti all’interno del suo negozio. Durante le operazioni di controllo il titolare del negozio ha infilato 850in contanti nella tasca della giacca di uno dei due esclamando: “Prendi questi soldi e non sequestrare niente, andate via evi un caffè”. Ma L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

