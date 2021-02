Napoli-Granada: data, orario e dove vederla in tv (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Napoli cerca l’impresa contro il Granada nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Questa sera, giovedì 25 febbraio, stadio Maradona (ore 18.55) la squadra di Gattuso proverà a rimontare il 2-0 dell’andata per restare nella competizione. La sfida sarà visibile in n diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport, mentre la diretta streaming si potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilcerca l’impresa contro ilnel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Questa sera, giovedì 25 febbraio, stadio Maradona (ore 18.55) la squadra di Gattuso proverà a rimontare il 2-0 dell’anper restare nella competizione. La sfida sarà visibile in n diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport, mentre la diretta streaming si potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace.

sscnapoli : ?? | #NapoliGranada sarà diretta dall’arbitro tedesco Siebert ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - mirkocalemme : Figuraccia del #Napoli non giustificabile con le assenze perché anche il #Granada è arrivato a pezzi. Male male - ContropiedeA : Il Napoli dovrebbe vincere con tre gol di scarto ma se non si parte già battuti si può tentare la rimonta - sportface2016 : #EuropaLeague, il #Napoli cerca la rimonta con il #Granada: ecco dove vedere la partita in tv -