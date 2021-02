Napoli-Granada 2-1 | Gattuso | “Preso gol assurdo | dimostrato che abbiamo qualcosa in più di loro”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “un goltre contro uno in area. Poi non ricordo altre azioni del. Bisogna essere orgogliosi ma anche rammaricati, perché nelle due partitechein più di”. Lo ha detto l’allenatore del, Rino, a Sky Sport al termine della vittoria 2-1 sulche non ha permesso ai suoi di qualificarsi per gli ottavi di Europa League dopo la sconfitta dell’andata. “Ce la siamo giocata uno contro uno in difesa. In questo momento bisogna avere più gente più disponibile e ritrovare entusiasmo e gioco – ha proseguito-. La squadra deve stare tranquilla. Il primo responsabile sono io, sono io che ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - SkySport : NAPOLI-GRANADA 2-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (3’) ? #Montoro (25’) ? #Ruiz (59’) ? Europa League – ritorno de… - DiMarzio : #UEL, #Napoli | I convocati per il Granada e la probabile formazione con qualche cambiamento in vista - EuropaCalcio : #Gattuso dopo #Napoli #Granada: 'Orgogliosi di quanto abbiamo dimostrato' - #EuropaCalcio - AntonioTorel79 : RT @napolista: I rari sprazzi di volontà rendono ancor più evidente la pochezza del Napoli di Gattuso Napoli eliminato, inutile 2-1 sul Gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Granada

2 - 1: la partita minuto per minuto e le reazioni In emergenza con sette uomini infortunati, Gennaro Gattuso ripropone la difesa a tre vista una sola volta quest'anno nella ...Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro ilche non è bastata per andare agli ottavi di Europa ...GATTUSO DOPO NAPOLI GRANADA - Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso non nasconde l'amarezza dopo l'eliminazione in Europa League ai danni del Granada.La corsa europea di Gattuso si ferma ai sedicesimi di Europa League. Allo Stadio Maradona, il Napoli supera il Granada 2-1 con le reti di Zielinski e Fabian Ruiz ma viene eliminato in virtù dello 0-2 ...