MotoGP | Zarco | ' Grazie a Ducati sono tornato ad alto livello'

arriolu : RT @motosprint: #MotoGP, #Pramac lancia la sfida 2021 con #Zarco e #Martin - dianatamantini : VIDEO MOTOGP - Francesco Guidotti ripone grandi speranze in Zarco e Martín nuovo duo Pramac Ducati. 'Livello MotoGP… - corsedimoto : VIDEO MOTOGP - Francesco #Guidotti ripone grandi speranze in #Zarco e #Martin nuovo duo Pramac #Ducati. 'Livello… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #MotoGP | Presentata la Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco #F1inGenerale - FormulaPassion : #MotoGP | Nel corso della presentazione della nuova #Pramac, il pilota spagnolo ha dichiarato di ambire al titolo d… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Zarco

, il Team Ducati Pramac presenta la squadra 2021 'Voglio una moto facile e veloce'ha dimostrato anche di avere le idee chiare su ciò di cui ha bisogno per essere competitivo: ' Ora che ...Sarà una bella sfida, con un rookie che arriva con molto slancio e unche è all'apice della propria esperienza ine ha la maturità giusta per ambire a risultati importanti'. Jorge Martin,...Il Pramac Racing ha svelato la Desmosedici 2021 che Johann Zarco e Jorge Martin guideranno in questa stagione. Ammira le nuove livree in tutta la loro bellezza in questa selezione fotografica.Lo spagnolo è pronto per la sua nuova avventura: "Debuttare in MotoGP è come ripartire da zero, e non vedo l'ora di farlo. La Ducati è una casa speciale, il titolo di miglior rookie è possibile" ...