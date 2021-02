Montagna: divieti, ordinanze, responsabilità personale e collettiva (Di giovedì 25 febbraio 2021) La posizione e le idee del Club Alpino dell’Aquila L’AQUILA – Come sta accadendo ormai da qualche anno, alcuni dei nostri Comuni montani hanno emanato, a fronte di nevicate abbondanti, ordinanze (cosiddette “contingibili ed urgenti”) che hanno vietato qualsiasi attività in Montagna: escursionismo, scialpinismo, alpinismo e ciaspolate sull’intero comprensorio del territorio comunale di competenza. L’Art. 54, comma 4,del Dlgs 267/2000 (TUEL – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) prevede che «Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 25 febbraio 2021) La posizione e le idee del Club Alpino dell’Aquila L’AQUILA – Come sta accadendo ormai da qualche anno, alcuni dei nostri Comuni montani hanno emanato, a fronte di nevicate abbondanti,(cosiddette “contingibili ed urgenti”) che hanno vietato qualsiasi attività in: escursionismo, scialpinismo, alpinismo e ciaspolate sull’intero comprensorio del territorio comunale di competenza. L’Art. 54, comma 4,del Dlgs 267/2000 (TUEL – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) prevede che «Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Montagna divieti MONTAGNA, DIVIETI E ORDINANZE. CAI L'AQUILA: 'INTERROMPERE CORTOCIRCUITO ISTITUZIONALE' ... rispettivamente presidente e vicepresidente del Cai, prende una posizione netta in merito alle ordinanze e i divieti disposti in montagna 'per interrompere quello che sembra essere un corto circuito ...

Se lo Stato si dimentica della Valle dovremo cavarcela da soli La mancanza di rispetto nei confronti della montagna, la convinzione che un popolo di montanari sia sacrificabile non è tollerabile, non ci sono giustificazioni ai divieti che sistematicamente ...

