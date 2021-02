Milan, Ibrahimovic: «Ho Zlatanizzato Pioli. Ronaldo è il calcio» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Zlatan Ibrahimovic parla a cuore aperto del suo periodo al Milan e del rapporto con Stefano Pioli: ecco le sue dichiarazioni Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista ai microfoni della UEFA (diffusa anche su Discovery+ Svezia). Pioli – «Forse l’ho Zlatanizzato. Forse è diventato come me. Pioli lo conoscevo già perché ci ho giocato contro in Italia. Le squadre che ha avuto sono andate molto su e giù, da squadre top a squadre piccole. E’ arrivato in un Milan dove l’ambiente era difficile. Quando ha preso la squadra non era dove siamo ora. Se siamo dove siamo adesso è grazie a lui e il lavoro che ha svolto. Grazie al modo in cui lavora, alla sua mentalità. Mette tanta pressione alla squadra, pretende molto, anche se è una squadre di giovani. Forse ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Zlatanparla a cuore aperto del suo periodo ale del rapporto con Stefano: ecco le sue dichiarazioni Zlatanha rilasciato un’intervista ai microfoni della UEFA (diffusa anche su Discovery+ Svezia).– «Forse l’ho. Forse è diventato come me.lo conoscevo già perché ci ho giocato contro in Italia. Le squadre che ha avuto sono andate molto su e giù, da squadre top a squadre piccole. E’ arrivato in undove l’ambiente era difficile. Quando ha preso la squadra non era dove siamo ora. Se siamo dove siamo adesso è grazie a lui e il lavoro che ha svolto. Grazie al modo in cui lavora, alla sua mentalità. Mette tanta pressione alla squadra, pretende molto, anche se è una squadre di giovani. Forse ...

PietroMazzara : Il programma dettagliato degli allenamenti di #Ibrahimovic nella settimana del Festival. Gli allenamenti in Riviera… - capuanogio : ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta s… - pasto_388 : RT @FraNasato: Ibrahimovic alla Uefa: 'Forse ho Zlatanizzato Pioli. Se siamo dove siamo adesso è grazie a lui e al lavoro che ha svolto. Gr… - Paroladeltifoso : Ibrahimovic: “Pioli è diventato come me. Milan? Tutti dobbiamo essere all’altezza” - Alemilanista86 : RT @FraNasato: Ibrahimovic alla Uefa: 'Forse ho Zlatanizzato Pioli. Se siamo dove siamo adesso è grazie a lui e al lavoro che ha svolto. Gr… -