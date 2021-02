Luca Attanasio: il giallo della conversione all’Islam (Di giovedì 25 febbraio 2021) Luca Attanasio si era convertito all’Islam? Ieri il sito La Luce aveva pubblicato la notizia secondo la quale l’ambasciatore ucciso era diventato musulmano. “Un martire”, lo aveva definito l’imam della Moschea di Maria di Milano, Baraa Al Obeidi: L’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, ucciso in un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite a Kanyamahoro, ad una ventina di km della città di Goma aveva fatto testimonianza di fede durante la sua permanenza in Marocco in qualità di Console Generale d’Italia a Casablanca ed era quindi musulmano, il diplomatico italiano aveva inoltre adottato il nome Amir La presunta conversione di Attanasio aveva scatenato le reazioni di una certa stampa che ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021)si era convertito? Ieri il sito La Luce aveva pubblicato la notizia secondo la quale l’ambasciatore ucciso era diventato musulmano. “Un martire”, lo aveva definito l’imamMoschea di Maria di Milano, Baraa Al Obeidi: L’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo,, ucciso in un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite a Kanyamahoro, ad una ventina di kmcittà di Goma aveva fatto testimonianza di fede durante la sua permanenza in Marocco in qualità di Console Generale d’Italia a Casablanca ed era quindi musulmano, il diplomatico italiano aveva inoltre adottato il nome Amir La presuntadiaveva scatenato le reazioni di una certa stampa che ...

