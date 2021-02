La Serie A si arrende alle Asl (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Covid costringe la Serie A al rinvio di una sua gara. Niente Torino-Sassuolo venerdì 26 febbraio, la partita sarà giocata il 17 marzo e anche l'impegno successivo dei granata in casa della Lazio, in calendario martedì 2 marzo, è a forte rischio. Una decisione ufficializzata dalla Lega Serie A dopo due giorni di attesa e che consente di evitare qualsiasi pasticcio nell'imminenza della sfida. A decidere per lo stop, però, è stata l'ASL torinese che ha imposto l'isolamento assoluto di tutta la rosa del Torino per una settimana dopo il moltiplicarsi di contagi da Covid: 9 in tutto di cui 7 calciatori con coinvolti anche diversi familiari. Un vero e proprio focolaio sui cui l'autorità sanitaria ha scelto di intervenire con immediatezza e senza dar corso a quanto previsto dai protocolli della Figc, con l'opzione della bolla in cui far entrare i giocatori ... Leggi su panorama (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Covid costringe laA al rinvio di una sua gara. Niente Torino-Sassuolo venerdì 26 febbraio, la partita sarà giocata il 17 marzo e anche l'impegno successivo dei granata in casa della Lazio, in calendario martedì 2 marzo, è a forte rischio. Una decisione ufficializzata dalla LegaA dopo due giorni di attesa e che consente di evitare qualsiasi pasticcio nell'imminenza della sfida. A decidere per lo stop, però, è stata l'ASL torinese che ha imposto l'isolamento assoluto di tutta la rosa del Torino per una settimana dopo il moltiplicarsi di contagi da Covid: 9 in tutto di cui 7 calciatori con coinvolti anche diversi familiari. Un vero e proprio focolaio sui cui l'autorità sanitaria ha scelto di intervenire con immediatezza e senza dar corso a quanto previsto dai protocolli della Figc, con l'opzione della bolla in cui far entrare i giocatori ...

NotiziarioC : Il Trastevere continua a volare: allo Stadium si arrende anche la Sangiovannese - princigallomich : CALCIO SERIE C – TERNANA PIÙ FORTE. IL FOGGIA SI ARRENDE - princigallomich : CALCIO SERIE C – TERNANA PIÙ FORTE. IL FOGGIA SI ARRENDE - TonnoCallipoVol : #SerieB Disco rosso per la #TonnoCallipo che, alla quinta giornata di campionato, si arrende (3-0) contro la forte… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie arrende Pallanuoto. Brescia allunga nell'ultimo quarto, la Rari Nantes Savona si arrende solo nel finale Il Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto riprenderà il 13 marzo con la 2giornata nella quale la Rari sarà impegnata nella piscina "Zanelli" di Savona con l'Ortigia. L'inizio dell'incontro è fissato ...

Harakiri Lions Teramo, la B cede alla Ogan Pescara Il week end "nero" della Lions lascia a bocca asciutta entrambe le formazioni. Quarta sconfitta per la Serie A2 maschile che al termine di una gara piena di colpi di scena si arrende al Pala Santoru contro il Verdeazzurro Sassari. Una super Lions in avvio di match, che esprime il miglior gioco fino ad ...

Serie D, girone E. La Sinalunghese si arrende in casa con l'Ostia Mare, il commento del tecnico Marmorini Tuttocampo Singapore Open, Roberto Marcora si arrende a Mannarino Il cammino di Roberto Marcora sul veloce indoor di Singapore si interrompe al secondo turno. Il tennista lombardo, dopo aver regolato Ernests Gulbis all'esordio, si è arreso quest'oggi ad Adrian Manna ...

Serie B femminile. La Roma espugna il campo della capolista Pomigliano, le fasi salienti Inaspettata sconfitta del Pomigliano, che si arrende 4-1 alla Roma CF e frena la sua corsa verso la promozione. In casa delle campane – che però devono ancora recuperare un match – le capitoline si im ...

Il Campionato diA 1 di Pallanuoto riprenderà il 13 marzo con la 2giornata nella quale la Rari sarà impegnata nella piscina "Zanelli" di Savona con l'Ortigia. L'inizio dell'incontro è fissato ...Il week end "nero" della Lions lascia a bocca asciutta entrambe le formazioni. Quarta sconfitta per laA2 maschile che al termine di una gara piena di colpi di scena sial Pala Santoru contro il Verdeazzurro Sassari. Una super Lions in avvio di match, che esprime il miglior gioco fino ad ...Il cammino di Roberto Marcora sul veloce indoor di Singapore si interrompe al secondo turno. Il tennista lombardo, dopo aver regolato Ernests Gulbis all'esordio, si è arreso quest'oggi ad Adrian Manna ...Inaspettata sconfitta del Pomigliano, che si arrende 4-1 alla Roma CF e frena la sua corsa verso la promozione. In casa delle campane – che però devono ancora recuperare un match – le capitoline si im ...