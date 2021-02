Ktm 1290 Super Adventure R | foto | dati | info e prezzo

(Di giovedì 25 febbraio 2021) La KtmR è la maxi più estrema della casa di Mattighofen. Forte di una base motoristica che, per prestazioni, è a tutti gli effetti sportiva (il bicilindrico LC8 da 160 Cv di ...

Ruote_in_Pista : Off-road estremo con la KTM 1290 Super Adventure R 2021 - motodinamia : Presentaron mundialmente la KTM 1290 Super Adventure R ?? - VillainBiker : RT @EstebBeltramino: KTM 1290 Super Adventure R, l'inarrestabile austriaca #motori - EstebBeltramino : KTM 1290 Super Adventure R, l'inarrestabile austriaca #motori - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (KTM 1290 Super Adventure R, l'inarrestabile austriaca) è stato pubblicato su Motorman… -

Ultime Notizie dalla rete : Ktm 1290

LaSuper Adventure R è la maxi più estrema della casa di Mattighofen. Forte di una base motoristica che, per prestazioni, è a tutti gli effetti sportiva (il bicilindrico LC8 da 160 Cv di potenza ...Molti, suSuper Adventure R, gli elementi derivati dalla grande esperienza in off - road della casa austriaca . Accanto alle classiche modalità di guida Rain, Street, Sport e Offroad, c'è ...ROMA - Con una diretta streaming globale Harley- Davidson ha tolti i veli alla versione definitiva della Pan America 1250, moto di cui si parla dall’estate del 2018, quando vennero mostrate ...Harley-Davidson Pan America 2021 con listino prezzi a partire da 16.300 euro e motore Revolution Max 1250 V-Twin da 1.250 cc con 150 CV e 128 Nm di coppia.