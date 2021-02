Juventus | Donnarumma non rinnova | Paratici ha un alleato in più

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Lacrede ancora al colpo Gianluigi. Il portiere del Milan ha il contratto in scadenza e non è stato trovato l’accordo per il rinnovo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il suo agente, Mino Raiola, avrebbe richiesto una cifra troppo alta per le casse dei rossoneri. Mercato: duello con il PSG perL’agente di origini campane avrebbe chiesto un ingaggio superiore agli 8 milioni di Euro fino al 2022, massimo 2023. Questa situazione potrebbe favorire proprio i bianconeri che hanno ottimi rapporti con Raiola dopo aver portato a termine l’affare De Ligt. Leggi anche:Calciomercato, la giovane stella del Valencia per l’attacco?, però, piacerebbe moltissimo anche al Paris Saint Germain dell’ex Milan Leonardo che avrebbe ...

E il più grande di tutti, il mitico Dino Zoff, prima di vincere il mondiale del 1982, oltre alla porta della, aveva già difeso quelle dell'Udinese, del Mantova e del Napoli., ...In realtà l allenatore ex Napoli, Chelsea esarebbe molto gradito alla piazza gigliata, ... La nostra opinione: Calhanoglu, insieme a(che oggi compie 22 anni), sono la priorità per ...La Juventus crede ancora al colpo Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan ha il contratto in scadenza e non è stato trovato l’accordo per il rinnovo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello ...Il prossimo calciomercato estivo si prospetta incentrato anche sui portieri: dal rinnovo di Donnarumma al sostituto di Handanovic ...