Jonathan Kashanian presenta mamma Yaffa | 70 anni di pura bellezza

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Lo scorso novembre, vincitore del Grande Fratello del 2004 e opinionista di Detto Fatto di Bianca Guaccero con la sua ”Superclassifica Jon”, ha svelato che entrambi i suoi genitori sono stati colpiti dal Covid in maniera piuttosto grave. Una rivelazione che aveva lasciato tutti di stucco, compresa la conduttrice, visibilmente scossa. La malattia dei suoi affetti più cari ha sconvoltosia, ovviamente, per la preoccupazione per la salute dei suoi sia perché così l’opinionista si è potuto rendere conto degli effetti del coronavirus sui contagiati. Dopo settimane di paura, fortunatamente, i suoi genitori sono guariti eha potuto tirare un sospiro di sollievo. “Il covid dei miei genitori mi ha distrutto” ha ammesso il 39enne israeliano naturalizzato italiano. ...