Jannik Sinner, è allarme infortuni. La lista inizia ad allungarsi: problemi fisici ricorrenti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Jannik Sinner è stato sconfitto ieri dallo sloveno Allja Bedene nel primo turno del torneo ATP di Montpellier, ma a preoccupare maggiormente sono le condizioni della sua schiena, visto che l'altoatesino si completamente bloccato nel finale di partita, durante il tie-break decisivo del terzo set. Anche l'intervento del fisioterapista non ha migliorato la situazione, con il nativo di San Candido che si è trovato a giocare praticamente da fermo gli ultimi punti. Questo non è certamente il primo infortunio capitato nella giovane carriera del tennista azzurro, ma ancora una volta è la schiena a creare problemi a Sinner. Si tratta dello stesso problema fisico avuto durante il match degli US Open contro Karen Khachanov. In quella occasione l'altoatesino stava dominando il match, trovandosi anche avanti per ...

