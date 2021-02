Italia, bimba di soli 11 anni positiva al covid intubata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una bambina di soli 11 anni è ricoverata in rianimazione all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per complicazioni dovuti al covid-19. La notizia è stata riferita da Repubblica, che sottolinea come la piccola non abbia patologie pregresse. Il che preoccupa, non poco, i sanitari dal momento che si tratta di un caso di Coronavirus su un soggetto sano, che adesso versa in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove ha dovuto essere anche intubata. Nella stragrande maggiore dei casi, le infezioni sui bambini sono stati diversi nell'ultimo anno, ma il ricovero era sempre collegato a particolari storie cliniche o malattie. "In questo caso – si legge ancora – è stata rilevata la presenza di un batterio durante gli esami molto approfonditi cui la paziente è stata sottoposta, ma non si sa questa sia ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una bambina di11è ricoverata in rianimazione all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per complicazioni dovuti al-19. La notizia è stata riferita da Repubblica, che sottolinea come la piccola non abbia patologie pregresse. Il che preoccupa, non poco, i sanitari dal momento che si tratta di un caso di Coronavirus su un soggetto sano, che adesso versa in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove ha dovuto essere anche. Nella stragrande maggiore dei casi, le infezioni sui bambini sono stati diversi nell'ultimo anno, ma il ricovero era sempre collegato a particolari storie cliniche o malattie. "In questo caso – si legge ancora – è stata rilevata la presenza di un batterio durante gli esami molto approfonditi cui la paziente è stata sottoposta, ma non si sa questa sia ...

