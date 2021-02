In Germania arrivano i tamponi “fai da te”: serviranno a monitorare le varianti (Di giovedì 25 febbraio 2021) . Dal primo marzo i cittadini tedeschi potranno sottoporsi a test “fai da te” tamponando la parte anteriore del naso. Questi test – come ha reso noto il Ministro della Salute Jens Spahn – saranno disponibili in tutte le farmacie e potranno essere eseguiti anche da personale non qualificato semplicemente consultando un libretto d’istruzioni. Le autorità sanitarie tedesche hanno rilasciato le prime tre autorizzazioni speciali per i test rapidi fai da te contro il Covid-19. Il via libera è stato comunicato dall’istituto federale per Prodotti sanitari e le Medicine, secondo quanto scrive la Dpa, e lo stesso Ministro della Salute Jens Spahn ha comunicato che “dal primo marzo tutti i cittadini potranno essere testati con test rapidi antigienici da personale qualificato gratuitamente”. Spahn ha spiegato che i comuni si dovranno organizzare con centri specifici per fare i ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 25 febbraio 2021) . Dal primo marzo i cittadini tedeschi potranno sottoporsi a test “fai da te” tamponando la parte anteriore del naso. Questi test – come ha reso noto il Ministro della Salute Jens Spahn – saranno disponibili in tutte le farmacie e potranno essere eseguiti anche da personale non qualificato semplicemente consultando un libretto d’istruzioni. Le autorità sanitarie tedesche hanno rilasciato le prime tre autorizzazioni speciali per i test rapidi fai da te contro il Covid-19. Il via libera è stato comunicato dall’istituto federale per Prodotti sanitari e le Medicine, secondo quanto scrive la Dpa, e lo stesso Ministro della Salute Jens Spahn ha comunicato che “dal primo marzo tutti i cittadini potranno essere testati con test rapidi antigienici da personale qualificato gratuitamente”. Spahn ha spiegato che i comuni si dovranno organizzare con centri specifici per fare i ...

