Il governo scoppia sulle restrizioni: tra Salvini e Zingaretti è lite sulla Pasqua blindata (Di giovedì 25 febbraio 2021) La questione delle restrizioni anti Covid prolungate fin dopo Pasqua fa scoppiare una lite tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti. Una faccenda che la dice lunga sulla possibilità per le forze che compongono il governo di mettere in campo un'azione organica. Il tema, infatti, è centrale su più fronti cruciali: il primo, quello della vita degli italiani; il secondo, quello del mandato stesso su cui è nato l'esecutivo Draghi. L'irritazione di Salvini per la «Pasqua chiusi in casa» «Mi rifiuto di pensare ad altre settimane o mesi di chiusura. Se ci sono situazioni locali si intervenga, ma parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa, di chiusure, non mi sembra rispettoso degli italiani», ha detto ...

