Il dramma di Serena Enardu e sua sorella Elga: "Papà non riusciva a parlare" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Brutto spavento per Elga e Serena Enardu, le due gemelle ex troniste di Uomini e Donne, perchè il loro Papà è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. L'uomo, che di recente ha sconfitto un tumore molto invasivo, due giorni fa si è sentito male. Non riusciva neanche a parlare bene, era confuso e spaventato, così le Enardu e la loro mamma hanno deciso di portarlo immediatamente al pronto soccorso. Di lì il ricovero, che si è reso necessario anche per via del tumore pregresso. Ora per fortuna le condizioni del signor Enardu sono migliorate e a farlo sapere è stata la stessa Serena tramite alcune storie Instagram. La donna è anche molto dispiaciuta per non avergli potuto stare vicino a causa del Covid-19, che impedisce ai parenti dei ...

