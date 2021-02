Elisa Isoardi Dice Addio alla Rai e Approda all’Isola dei Famosi 2021! 

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 25 febbraio 2021)ha dettoRai per buttarsi in una nuova avventura. La conduttrice infatti, approderàdei2021, ed è più entusiasta che mai. Scopriamo insieme i dettagli! È ufficiale:sarà una naufraga dell’Isola dei2021. La notizia circolava già da un po’ di tempo ma senza nessuna ufficialità. Ad oggi invece è certo, e l’ex fidanzata storica di Matteo Salvini, sbarcherà in Honduras, come lei stessa ha confermato in una recente intervista al Corriere della Sera. Il reality più selvaggio d’Italia inizierà a metà marzo circa, ma la partenza per lei è prossima, poiché i futuri naufraghi voleranno dall’altra parte del mondo qualche giorno prima. Per questo motivo,ha ...