“Ecco come sono morti” Effettuata l’autopsia su Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci

Non in un'esecuzione ma in un conflitto a fuoco sarebbero morti l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci nel corso di un tentativo di sequestro. E' quanto emerge dai primi risultati delle autopsie eseguite al Policlinico Gemelli sui corpi dei due italiani morti nella Repubblica Democratica del Congo. L'ambasciatore Attanasio è stato colpito all'addome e dalla tac non è emersa la presenza di residui metallici all'interno del corpo. Il carabiniere Iacovacci è stato raggiunto invece da un primo colpo nella zona del fianco e da un secondo alla base del collo dove è stato trovato un proiettile integro di un Ak47. Inoltre sono state riscontrate fratture multiple all'avambraccio sinistro, un elemento che fa ...

