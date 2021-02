"Con le donne sono un animale". Spuntano le chat choc di Genovese (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mariangela Garofano Scoperte dagli inquirenti alcuni stralci di conversazioni dal contenuto choc, in cui Alberto Genovese afferma di sentirsi "come un animale" con le donne Nuovi inquietanti particolari sono emersi dal contenuto di una conversazione tra Alberto Genovese e un suo amico. I messaggi sono contrenuti nella seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dell’imprenditore digitale. “Ogni tanto mi vengono dei momenti di senso di colpa per cui prendo in considerazione di essere meno di un animale”, si legge nelle chat. E ancora: “forse se una fa qualcosa non è perchè le piace davvero, ma perchè l'ho talmente manipolata da farle credere che lo sta facendo per sua scelta". Frasi che ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mariangela Garofano Scoperte dagli inquirenti alcuni stralci di conversazioni dal contenuto, in cui Albertoafferma di sentirsi "come un" con leNuovi inquietanti particolariemersi dal contenuto di una conversazione tra Albertoe un suo amico. I messaggicontrenuti nella seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dell’imprenditore digitale. “Ogni tanto mi vengono dei momenti di senso di colpa per cui prendo in considerazione di essere meno di un”, si legge nelle. E ancora: “forse se una fa qualcosa non è perchè le piace davvero, ma perchè l'ho talmente manipolata da farle credere che lo sta facendo per sua scelta". Frasi che ...

Corriere : Le «vittorie» di Salvini e Di Maio, le lotte intestine al Pd. Le donne sono quasi la metà, ma alcuni partiti avevan… - PagellaPolitica : ?? Con la nomina dei #sottosegretari il governo #Draghi diventa quello con il maggior numero di donne nella storia r… - TeresaBellanova : Oggi è la Giornata dedicata al personale sanitario. Migliaia di donne e uomini che in questi mesi non si sono mai a… - Bananamarzu : RT @SfancTe: Comunque in tutto ciò io voglio sapere quali sono le donne che sono state a letto con Dayane QUELLE GRAN CULE BACIATE DALLA GR… - SfancTe : Comunque in tutto ciò io voglio sapere quali sono le donne che sono state a letto con Dayane QUELLE GRAN CULE BACIA… -