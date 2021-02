Boxe | Daniele Scardina | contro Cesar Nunez per il titolo UE dei supermedi

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Mancano ventiquattr’ore, non necessariamente spaccate al minuto esatto, al ritorno sul ring di. Per la nuova edizione della Milano Boxing Night, “King Toretto” si trova davanti, spagnolo che gli contende ildi campione UE dei pesi. Il ventottenne di Rozzano viene da uno stop all’attività pugilistica che, con la complicità della pandemia di Covid-19, dura da ben più di un anno: l’ultimo suo combattimento, infatti, ha avuto luogo sempre all’Allianz Cloud il 25 ottobre 2019, quando ha sconfitto Ilias Achergui per verdetto unanime dei giudici; in palio c’era la cintura Internazionale IBF.. Meno lunga la pausa dello spagnolo, ai box da quando, a Pamplona, in quella data particolare per sua natura che è il 29 febbraio 2020, ha spedito al tappeto ...