André Aciman: “Di Elio e Oliver non ne potevo più: uno scrittore deve scoprire anche cose di cui non sa" (Di giovedì 25 febbraio 2021) “È tutto così strano qui. Mi affaccio alla finestra e da mesi si sente soltanto il rumore delle sirene delle ambulanze, il clima è sempre teso e viviamo il tutto con terrore e limitazioni. L’unica cosa che faccio è andare al supermercato e girare ogni mattina presto con la bici, a Central Park. Per il resto sto con mia moglie e insegno via Zoom, rintanato nel mio studio”. È un anno e mezzo che non vediamo André Aciman dal vivo, da prima del nostro primo lockdown che gli impedì di tornare in Europa lo scorso marzo. Di cose, ne sono successe e molte e lui, nel frattempo, si è vaccinato due volte e ha gioito per l’elezione di Biden a presidente degli Stati Uniti. “Quel risultato da molti sperato, si è portato via un periodo di bruttezza terribile e la vergogna di avere uno come Trump al potere. Quel nome, nonostante i senatori ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) “È tutto così strano qui. Mi affaccio alla finestra e da mesi si sente soltanto il rumore delle sirene delle ambulanze, il clima è sempre teso e viviamo il tutto con terrore e limitazioni. L’unica cosa che faccio è andare al supermercato e girare ogni mattina presto con la bici, a Central Park. Per il resto sto con mia moglie e insegno via Zoom, rintanato nel mio studio”. È un anno e mezzo che non vediamodal vivo, da prima del nostro primo lockdown che gli impedì di tornare in Europa lo scorso marzo. Di, ne sono successe e molte e lui, nel frattempo, si è vaccinato due volte e ha gioito per l’elezione di Biden a presidente degli Stati Uniti. “Quel risultato da molti sperato, si è portato via un periodo di bruttezza terribile e la vergogna di avere uno come Trump al potere. Quel nome, nonostante i senatori ...

Cusk - Missiroli e forum sulla scienza su "la Lettura" in edicola e App Abbiamo molte identità, spiega un autore che ha raccontato la sensualità e l'io in formazione, l'egiziano naturalizzato statunitense André Aciman. E molte di quelle identità sono tenaci e resilienti, spiega un altro autore bestseller come il greco Petros Markaris. O scoprono verità scomode da rivelare con sollievo, come racconta la ...

