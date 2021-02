Vietri sul Mare, tre progetti contro il rischio idrogeologico (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVietri sul Mare (Sa) – Mitigazione del rischio idrogeologico, approvati e finanziati tre progetti presentati dall’amministrazione comunale di Vietri sul Mare. Il Ministero dell’Interno ha infatti, finanziato tre progetti da 833mila euro l’uno, per l’intervento di regimazione delle acque meteoriche nelle frazioni di Raito, Albori e Molina; ancora per il consolidamento della villa comunale di Vietri sul Mare ed infine per la sistemazione della strada comunale di via Osvaldo Costabile e via Pellegrino. Entro fine febbraio i primi fondi già saranno stanziati per l’avvio dei tre progetti approvati e finanziati dal Ministero dell’Interno. “In questo momento – spiega il sindaco ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutisul(Sa) – Mitigazione del, approvati e finanziati trepresentati dall’amministrazione comunale disul. Il Ministero dell’Interno ha infatti, finanziato treda 833mila euro l’uno, per l’intervento di regimazione delle acque meteoriche nelle frazioni di Raito, Albori e Molina; ancora per il consolidamento della villa comunale disuled infine per la sistemazione della strada comunale di via Osvaldo Costabile e via Pellegrino. Entro fine febbraio i primi fondi già saranno stanziati per l’avvio dei treapprovati e finanziati dal Ministero dell’Interno. “In questo momento – spiega il sindaco ...

infoitinterno : «Smettetela di prenderci in giro sul Vietri, in Molise la gente sta morendo» Video - positanonews : Covid Costa d’Amalfi, variante inglese focolai a Vietri sul mare e Maiori/Minori , Positano tutti negativi i contat… - TrafficoA : A3 - Vietri sul Mare - Entrata Chiusa A3 napoli-Salerno Vietri sul Mare in entrata e' chiuso al traffico fino alle 06:00 del 24... - positanonews : #Apertura #Copertina #Covid #Cronaca #Rubriche Covid Costa d’Amalfi, variante inglese focolai a Vietri sul mare e M… - TrafficoA : A3 - Vietri sul Mare - Entrata Chiusa A3 napoli-Salerno Vietri sul Mare in entrata e' chiuso al traffico fino alle 06:00 del 24... -