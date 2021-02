Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)DEL 23 FEBBRAIOORE 9.05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON L’APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN REDAZIONE MARCO CILUFFO APRIAMO CON UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE SULLA PONTINA ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONE DEL RACCORDO PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24TERAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO DA VIA DI TOR CERVARA IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SEMPRE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO TRAFFICO SOSTENUTO SULLE CONSOLARI FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO E SULLA CASSIA DA LA STORTA FINO A VIA DI GROTTAROSSA AGGIORNAMENTO TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO RALLENTATO SULLA FL7NAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO ALLA LINEA CON TRENI DEVIATI SULLA LINEANAPOLI VIA CASSINO AL MOMENTO SONO 60 I MINUTI DI RITARDO NELLA CAPITALE NUMEROSI I ...