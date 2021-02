Torino, trovato un altro positivo. L’Asl: “Pericolo variante inglese, gara col Sassuolo a rischio” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Torino, con una nuova nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che “dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. Anche oggi la squadra, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento“. Il focolaio che ha colpito la squadra granata continua a espandersi: dopo i 3 casi accertati la scorsa settimana (Linetty, Murru, Buongiorno), secondo la Stampa i nuovi positivi sarebbero il capitano Andrea Belotti, Baselli e Singo. In più, oggi è stato registrato un altro contagio, che ha portato L’Asl a decidere di fermare ancora gli allenamenti. Ora la gara tra Torino e Sassuolo, in programma venerdì, è seriamente a rischio. “Si stanno facendo accertamenti e tamponi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il, con una nuova nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che “dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. Anche oggi la squadra, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento“. Il focolaio che ha colpito la squadra granata continua a espandersi: dopo i 3 casi accertati la scorsa settimana (Linetty, Murru, Buongiorno), secondo la Stampa i nuovi positivi sarebbero il capitano Andrea Belotti, Baselli e Singo. In più, oggi è stato registrato uncontagio, che ha portatoa decidere di fermare ancora gli allenamenti. Ora latra, in programma venerdì, è seriamente a. “Si stanno facendo accertamenti e tamponi ...

