Tim, zero ingegneri tlc nel Cda La stanza dei bottoni ai raggi X (Di giovedì 25 febbraio 2021) È successo di tutto nelle ultime 36 ore intorno a Tim, al suo consiglio di amministrazione e al suo titolo in Borsa. Ci sono notizie buone e altre che meritano un approfondimento maggiore. E c’è anche molta curiosità per le mosse che dovranno essere compiute nei prossimi mesi. Con ordine: nella serata di martedì 23 vengono annunciati i nomi dei dieci consiglieri di maggioranza presentati dal cda uscente. Da statuto, infatti, è il precedente consiglio di amministrazione che deve esprimere la maggioranza del nuovo organo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 25 febbraio 2021) È successo di tutto nelle ultime 36 ore intorno a Tim, al suo consiglio di amministrazione e al suo titolo in Borsa. Ci sono notizie buone e altre che meritano un approfondimento maggiore. E c’è anche molta curiosità per le mosse che dovranno essere compiute nei prossimi mesi. Con ordine: nella serata di martedì 23 vengono annunciati i nomi dei dieci consiglieri di maggioranza presentati dal cda uscente. Da statuto, infatti, è il precedente consiglio di amministrazione che deve esprimere la maggioranza del nuovo organo. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Tim, zero ingegneri tlc nel Cda. La stanza dei bottoni ai raggi X - Affaritaliani : Tim, zero ingegneri tlc nel board. La stanza dei bottoni ai raggi X - maxvim03 : @TIM_Official disservizi con Tim fisso. Da oggi zero connessione. Cosa succede? Provincia di Varese - Riccardo_Tim : RT @PaoloRonk: Conte per un anno ad anestetizzare il mondo con la sua melassa indigeribile e zero fatti. Dopo tre giorni a Draghi gli rompo… - maramao54 : @TIM_Official GENOVA, stamani 22/02/2021, sim dati TIM e sim normale Kena: ZERO CONNESSIONE!!!!!!!!!!! -