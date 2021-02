The Falcon and the Winter Soldier: svelato il look dei protagonisti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuovi contenuti promozionali rivelano il look dei personaggi di The Falcon and the Winter Soldier, in arrivo su Disney+ dal 19 Marzo Il mese di Marzo è alle porte e questo significa solo una cosa: l’arrivo di The Falcon and the Winter Soldier sulla piattaforma streaming Disney+ è sempre più vicino. Prepariamoci dunque a salutare Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) e a dare il benvenuto a Bucky Barnes (Sebastian Stan) e Sam Wilson (Anthony Mackie). La serie seguirà Falcon e il Soldato d’Inverno dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La serie, in sei episodi, è stata descritta come un’esperienza cinematografica in TV, e vedrà i due personaggi principali immersi in un’avventura che metterà alla prova le loro capacità… e anche la ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuovi contenuti promozionali rivelano ildei personaggi di Theand the, in arrivo su Disney+ dal 19 Marzo Il mese di Marzo è alle porte e questo significa solo una cosa: l’arrivo di Theand thesulla piattaforma streaming Disney+ è sempre più vicino. Prepariamoci dunque a salutare Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) e a dare il benvenuto a Bucky Barnes (Sebastian Stan) e Sam Wilson (Anthony Mackie). La serie seguiràe il Soldato d’Inverno dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La serie, in sei episodi, è stata descritta come un’esperienza cinematografica in TV, e vedrà i due personaggi principali immersi in un’avventura che metterà alla prova le loro capacità… e anche la ...

