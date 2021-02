Sottosegretari: al termine di un Consiglio dei Ministri ‘abbastanza teso’… ecco le nomine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Premesso che sarà successivamente designato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, ecco la lista dei Sottosegretari uscita al termine di un vertice, a quanto sembra, abbastanza teso: Presidenza del Consiglio: Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento); Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale); Assuntela Messina (innovazione tecnologica e transizione digitale); Vincenzo Amendola (affari europei); Giuseppe Moles (informazione ed editoria); Bruno Tabacci (coordinamento della politica economica); Franco Gabrielli (sicurezza della Repubblica); Esteri e cooperazione internazionale Marina Sereni – viceministro Manlio Di Stefano Benedetto Della Vedova Interno Nicola Molteni Ivan Scalfarotto Carlo Sibilia Giustizia Anna Macina Francesco ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Premesso che sarà successivamente designato ilo alla Presidenza delcon delega allo Sport,la lista deiuscita aldi un vertice, a quanto sembra, abbastanza teso: Presidenza del: Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento); Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale); Assuntela Messina (innovazione tecnologica e transizione digitale); Vincenzo Amendola (affari europei); Giuseppe Moles (informazione ed editoria); Bruno Tabacci (coordinamento della politica economica); Franco Gabrielli (sicurezza della Repubblica); Esteri e cooperazione internazionale Marina Sereni – viceministro Manlio Di Stefano Benedetto Della Vedova Interno Nicola Molteni Ivan Scalfarotto Carlo Sibilia Giustizia Anna Macina Francesco ...

italiaserait : Sottosegretari: eccole nomine, al termine di un Consiglio dei Ministri ‘abbastanza teso’… - StefanoFeltri : RT @DomaniGiornale: #Draghi vuole portare tutto a termine entro il fine settimana. Per le restrizioni ipotesi #Dpcm o decreto legge, a brev… - 1970Germano : RT @DomaniGiornale: #Draghi vuole portare tutto a termine entro il fine settimana. Per le restrizioni ipotesi #Dpcm o decreto legge, a brev… - DomaniGiornale : #Draghi vuole portare tutto a termine entro il fine settimana. Per le restrizioni ipotesi #Dpcm o decreto legge, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sottosegretari termine Tensione nel governo sui sottosegretari, ma arriva l'ok alle nomine | A Gabrielli la delega ai Servizi, Moles all'Editoria Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla lista dei sottosegretari del governo Draghi . Dei 39 nominati, 19 sono donne e 20 uomini. L'ok è arrivato al termine di un confronto a tratti teso tra i partiti, che ha causato anche una sospensione di una ...

Governo Draghi, la lista dei sottosegretari Roma, 24 febbraio 2021 - Varata la nuova squadra dei sottosegretari del governo Draghi. Sono 39, 19 donne e 20 uomini, i nomi usciti al termine della seduta di Consiglio dei ministri. Sarà successivamente assegnato il sottosegretario alla presidenza del ...

Sottosegretari del governo Draghi: Lucia Borgonzoni ai Beni e alle Attività culturali il Resto del Carlino Governo: Cdm nomina 39 tra viceministri e sottosegretari, ecco i nomi Sarà successivamente designato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport. E' quanto si legge nella nota diffusa da palazzo Chigi al termine dell'odierna riunione del Cdm.

GOVERNO: NOMINATI I SOTTOSEGRETARI, 19 DONNE E 20 UOMINI TENSIONI IN CONSIGLIO. GABRIELLI AI SERVIZI Il Cdm ha dato il via libera alla lista dei sottosegretari del governo Draghi, dopo una breve sospensione: sono 39, 20 uomini e 19 donne. La delega allo spo ...

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla lista deidel governo Draghi . Dei 39 nominati, 19 sono donne e 20 uomini. L'ok è arrivato aldi un confronto a tratti teso tra i partiti, che ha causato anche una sospensione di una ...Roma, 24 febbraio 2021 - Varata la nuova squadra deidel governo Draghi. Sono 39, 19 donne e 20 uomini, i nomi usciti aldella seduta di Consiglio dei ministri. Sarà successivamente assegnato il sottosegretario alla presidenza del ...Sarà successivamente designato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport. E' quanto si legge nella nota diffusa da palazzo Chigi al termine dell'odierna riunione del Cdm.TENSIONI IN CONSIGLIO. GABRIELLI AI SERVIZI Il Cdm ha dato il via libera alla lista dei sottosegretari del governo Draghi, dopo una breve sospensione: sono 39, 20 uomini e 19 donne. La delega allo spo ...