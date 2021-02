Sinner-Bedene oggi, ATP Montpellier 2021: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Debutto di primissimo pomeriggio per Jannik Sinner all’Open Sud de France, alias ATP 250 di Montpellier. L’altoatesino, testa di serie numero 5, affronterà lo sloveno Aljaz Bedene nel turno iniziale del torneo francese. L’ultimo precedente risale a Melbourne 1, dove agli ottavi Sinner è riuscito a vincere per 7-6(6) 6-2: si è trattato del primo successo del diciannovenne di San Candido dopo due sconfitte, una al Challenger di Orleans e l’altra nell’ATP 250 estivo di Umago, in Croazia, entrambe nel 2019. Il tempo è chiaramente cambiato ed è in favore di Jannik, che si approccia a questo match da favorito. Chi vincerà dovrà vedersela con il bielorusso Egor Gerasimov, che ha superato ieri sera Andy Murray, impedendo così la realizzazione di un sogno di molti appassionati. Il match tra Jannik Sinner e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Debutto di primissimo pomeriggio per Jannikall’Open Sud de France, alias ATP 250 di. L’altoatesino, testa di serie numero 5, affronterà lo sloveno Aljaznel turno iniziale del torneo francese. L’ultimo precedente risale a Melbourne 1, dove agli ottaviè riuscito a vincere per 7-6(6) 6-2: si è trattato del primo successo del diciannovenne di San Candido dopo due sconfitte, una al Challenger di Orleans e l’altra nell’ATP 250 estivo di Umago, in Croazia, entrambe nel 2019. Il tempo è chiaramente cambiato ed è in favore di Jannik, che si approccia a questo match da favorito. Chi vincerà dovrà vedersela con il bielorusso Egor Gerasimov, che ha superato ieri sera Andy Murray, impedendo così la realizzazione di un sogno di molti appassionati. Il match tra Jannike ...

Fprime86 : RT @lorenzofares: 07.00: Marcora ???? vs Gulbis ???? da Singapore 10.30: #Sonego ???? vs Korda ???? da Montpellier 13.00: #Sinner ???? vs Bedene ????… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: 07.00: Marcora ???? vs Gulbis ???? da Singapore 10.30: #Sonego ???? vs Korda ???? da Montpellier 13.00: #Sinner ???? vs Bedene ????… - Luca21013415 : RT @lorenzofares: 07.00: Marcora ???? vs Gulbis ???? da Singapore 10.30: #Sonego ???? vs Korda ???? da Montpellier 13.00: #Sinner ???? vs Bedene ????… - lorenzofares : 07.00: Marcora ???? vs Gulbis ???? da Singapore 10.30: #Sonego ???? vs Korda ???? da Montpellier 13.00: #Sinner ???? vs Bed… - oktennis : Andy Murray già eliminato dall’ATP di Montpellier, battuto da Gerasimov. Domani in campo Sonego per il secondo tur… -