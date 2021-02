Scontri etnici in Etiopia | migliaia di profughi in Sudan

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Proseguono gliin. Negli ultimi due mesi in seguito a violenze di matrice etnica, settemila rifugiati hanno raggiunto i campiesi dall’occidentale. E mentre Abiy Ahmed sembra non voler trovare soluzioni ai conflitti interni, peggiora la situazione del Tigray. L’80% della popolazione della regione non ha ancora ricevuto assistenza umanitaria.

Ultime Notizie dalla rete : Scontri etnici

Stretto web

... ma il popolo italiano pretende assoluta chiarezza sul modo in cui viene tutelata la diplomazia italiana nelle zone di guerra, in mezzo ae tribali. Anche perché "un capo della ......stavano partecipando a una lezione del Pam in programma alimentare mondiale per portare il cibo e aiuti a popolazioni duramente colpite dalle carestie e dalla ferocia deglitra gruppi...Più di settemila profughi hanno raggiunto il Sudan dopo gli scontri etnici in Etiopia. Nel frattempo la situazione tigrina rimane difficile.L'aereo militare che trasporta le salme di Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci, l'ambasciatore e il carabiniere italiani morti durante l'attacco a un convoglio Onu del World ...