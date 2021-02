Sci di fondo, Mondiali 2021: le favorite gara per gara. Therese Johaug e Linn Svahn stelle annunciate (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I Mondiali di Oberstdorf 2021 rappresenteranno l’apogeo di un inverno estremamente complicato per lo sci di fondo. La Coppa del Mondo spesso e volentieri ha dovuto fare i conti con un campo partenti depauperato dalle assenze delle scandinave, le quali hanno preferito evitare di viaggiare a lungo per il timore di contrarre il Covid-19. In Germania, invece, tutte le migliori saranno della partita. Dunque è lecito aspettarsi competizioni di livello altissimo, di cui andiamo a vedere, sinteticamente, le favorite. 25 FEBBRAIO – SPRINT TECNICA CLASSICA La favorita risponde al nome di Linn Svahn, che partirà come la donna da battere. L’infortunio patito a Falun dovrebbe essere completamente superato, dunque la svedese si proporrà come la naturale candidata alla medaglia d’oro. Le principali ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Idi Oberstdorfrappresenteranno l’apogeo di un inverno estremamente complicato per lo sci di. La Coppa del Mondo spesso e volentieri ha dovuto fare i conti con un campo partenti depauperato dalle assenze delle scandinave, le quali hanno preferito evitare di viaggiare a lungo per il timore di contrarre il Covid-19. In Germania, invece, tutte le migliori saranno della partita. Dunque è lecito aspettarsi competizioni di livello altissimo, di cui andiamo a vedere, sinteticamente, le. 25 FEBBRAIO – SPRINT TECNICA CLASSICA La favorita risponde al nome di, che partirà come la donna da battere. L’infortunio patito a Falun dovrebbe essere completamente superato, dunque la svedese si proporrà come la naturale candidata alla medaglia d’oro. Le principali ...

