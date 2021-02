Sci alpino oggi | Prova Discesa Val di Fassa | orario | tv | programma | pettorali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo i Mondiali, ritorna la Coppa del Mondo femminile di sci. Una tre giorni in Italia in Val ditutta dedicata alla velocità (dueed un superG). L’occasione subito per la squadra azzurra del riscatto dopo una rassegna iridata al di sotto delle aspettative. Un tracciato molto tecnico quello in Val die le atlete cominceranno giàcon la primacronometrata. Di seguito il, gli orari e le startlist delladelladi Val di, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. Non è prevista la diretta televisiva e streaming. Non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.VAL DI ...