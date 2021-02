Schelotto esordisce in Argentina: “Fiero di aver giocato in Italia. I compagni mi prendono in giro…” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Debuttante a 31 anni. Può sembrare strano, ma questo è il caso di Ezequiel Schelotto. L'ex centrocampista di Atalanta, Inter e Chievo Verona ha deciso di continuare la sua carriera in Argentina. La sua terra natale diventa la nuova tappa per provare a rilanciarsi ancora. Curiosamente, prima d'ora, Schelotto non aveva mai giocato in Argentina. Un tabù infranto con la prima presenza con la maglia del Racing Avellaneda.caption id="attachment 1073529" align="alignnone" width="3000" Schelotto Guarin, getty/captionEMOZIONESchelotto ha commentato ai microfoni de "La Nacion" il suo esordio: "L'Italia è la mia seconda casa perché mi ha aperto le porte da giovane. E anche se parte della mia famiglia è in Europa, un'altra è in Argentina ed era il ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Debuttante a 31 anni. Può sembrare strano, ma questo è il caso di Ezequiel. L'ex centrocampista di Atalanta, Inter e Chievo Verona ha deciso di continuare la sua carriera in. La sua terra natale diventa la nuova tappa per provare a rilanciarsi ancora. Curiosamente, prima d'ora,non aveva maiin. Un tabù infranto con la prima presenza con la maglia del Racing Avellaneda.caption id="attachment 1073529" align="alignnone" width="3000"Guarin, getty/captionEMOZIONEha commentato ai microfoni de "La Nacion" il suo esordio: "L'è la mia seconda casa perché mi ha aperto le porte da giovane. E anche se parte della mia famiglia è in Europa, un'altra è ined era il ...

