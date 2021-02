Roma: quale sarà il futuro di Fonseca? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il futuro di Fonseca al momento è un’incognita. Il contratto del tecnico portoghese è in scadenza a giugno 2021 e il rinnovo arriverà automaticamente solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo gli estimatori di Fonseca aumentano sempre più. quale sarà il futuro di Fonseca? È ancora presto per dire se Fonseca a fine stagione dirà o meno addio alla Roma. C’è infatti un intero girone di ritorno di Serie A da giocare e anche un’Europa League da provare a vincere. I risultati che il tecnico giallorosso riuscirà ad ottenere influenzeranno sicuramente le decisioni circa il suo futuro. Il suo lavoro è infatti molto apprezzato all’estero e ci sono alcune squadre che in questi ultimi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ildial momento è un’incognita. Il contratto del tecnico portoghese è in scadenza a giugno 2021 e il rinnovo arriverà automaticamente solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo gli estimatori diaumentano sempre più.ildi? È ancora presto per dire sea fine stagione dirà o meno addio alla. C’è infatti un intero girone di ritorno di Serie A da giocare e anche un’Europa League da provare a vincere. I risultati che il tecnico giallorosso riuscirà ad ottenere influenzeranno sicuramente le decisioni circa il suo. Il suo lavoro è infatti molto apprezzato all’estero e ci sono alcune squadre che in questi ultimi ...

fumapatty : @StaseraItalia embe' no, sto ascoltando quel cretino che ritengo aberrante lavori e soprattutto scriva sul corriere… - Dorian221190 : RT @M49liberorso: Fra questi Film quale è, secondo voi, il migliore ? Il sorpasso Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto L… - stefano_roma : RT @mante: I servizi di sicurezza del PD hanno individuato un tweet di Zingaretti, in pubblicazione nelle prossime ore, nel quale si sosten… - Lelle__94 : @Popopozau Ti ho fatto un esempio, uno dei tanti... quale sarebbe sto comportamento sbagliato? A mio avviso è stato… - proftv2000 : Proviamo a pensare: quale #fioretto possiamo fare in vista dell'imminente #Pasqua? #BuongiornoProfessore con prof.… -