Pressing della Lega su Draghi per riaperture e sottosegretari

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - Marioha ricevuto nella giornata di martedì la visita di Matteo Salvini per un incontro durato circa 30 minuti. Il segretario leghista aveva chiesto un colloquio sul tema delleed è stato convocato a stretto giro dal presidente del Consiglio. Accompagnato solo dal suo capo segreteria, Andrea Paganella, Salvini ha ribadito al premier le richieste del suo partito: basta allarmismi e chiusure generalizzate, serve riaprire laddove la situazione sanitaria lo consente, mentre non vi è contrarietà alle chiusure mirate con 'zone rosse' limitate a province e comuni dove i dati sono preoccupanti, come la provincia lombarda di Brescia. Da Palazzo Chigi ci si limita a confermare che l'incontro ha avuto come tema la gestione dell'emergenza Covid. Con, ha poi sostenuto Salvini in una conferenza stampa convocata ...