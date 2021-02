“Nuova scuola”, niente allungamento a giugno. Recovery, Bianchi vede i sindacati (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Disegnare una "scuola Nuova", con una visione che "vada oltre l'emergenza" causata dalla pandemia da Covid e nella quale "il primo obiettivo" deve essere "riportarla al centro del Paese", utilizzando ora "la straordinaria opportunità rappresentata dal Next generation EU". E` durato quasi tre ore l`incontro di questa mattina tra il ministro dell`Istruzione Patrizio Bianchi ed i sindacati della scuola, una video riunione nella quale è stato fatto il punto della situazione ed il ministro ha delineato le linee di programma del suo dicastero. Conclusione dell`anno scolastico in corso (senza allungamento a giugno ma con un piano di recuperi); massima attenzione all'evoluzione della pandemia e accelerare sulle vaccinazioni del personale; avvio del prossimo anno con un sistema ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Disegnare una "", con una visione che "vada oltre l'emergenza" causata dalla pandemia da Covid e nella quale "il primo obiettivo" deve essere "riportarla al centro del Paese", utilizzando ora "la straordinaria opportunità rappresentata dal Next generation EU". E` durato quasi tre ore l`incontro di questa mattina tra il ministro dell`Istruzione Patrizioed idella, una video riunione nella quale è stato fatto il punto della situazione ed il ministro ha delineato le linee di programma del suo dicastero. Conclusione dell`anno scolastico in corso (senzama con un piano di recuperi); massima attenzione all'evoluzione della pandemia e accelerare sulle vaccinazioni del personale; avvio del prossimo anno con un sistema ...

