"Non ci posso credere! Ma come hai fatto?". L'Eredità, Flavio Insinna sbalordito per il campione Guglielmo. Un record assoluto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Senza parole Flavio Insinna, sbalordito dal campione Guglielmo, che nella puntata de L'Eredità di martedì 23 febbraio ha dato la risposta corretta praticamente all'istante, vincendo 16.250 euro. Al ragazzo sono infatti bastati pochi secondi per trovare con grande sicurezza la soluzione della ghigliottina finale: partendo dagli indizi 'pieno', 'computer', 'gestione', 'risparmio' e 'pianeta', il campione in carica del gioco di Rai1 ha immediatamente afferrato il pennarello e scritto la risposta sul cartellino. Una velocità che ha mandato in tilt i complottisti del quiz preserale, convinti come sempre che ci sia del marcio sotto. Insinna è rimasto piacevolmente sorpreso, anche se gli ha ricordato che avrebbe potuto cambiare risposta fino ...

