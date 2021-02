Nasconde una telecamera nel wc delle maestre, denunciato sindaco di centrosinistra del Bergamasco (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Bergamo, 24 feb – Maurizio Donisi, sindaco di centrosinistra del comune Bergamasco Albano Sant’Alessandro e maestro elementare, è nei guai per avere installato una telecamera nel wc delle maestre dell’istituto presso il quale insegna. A fare la scoperta una collega, che nei giorni scorsi aveva trovato una microcamera all’interno dell’erogatore della carta igienica. Il wc non è utilizzato dai bambini. La telecamera nel wc? Un gioco erotico Secondo quanto riportato dal Corriere, Donisi è ora indagato per interferenze illecite nella vita privata. La donna ha sporto una denuncia contro ignoti, ma Donisi avrebbe ammesso di aver installato la telecamera nel wc dell’istituto comprensivo Albano, sostenendo che si trattasse di un gioco erotico con una collega ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Bergamo, 24 feb – Maurizio Donisi,didel comuneAlbano Sant’Alessandro e maestro elementare, è nei guai per avere installato unanel wcdell’istituto presso il quale insegna. A fare la scoperta una collega, che nei giorni scorsi aveva trovato una microcamera all’interno dell’erogatore della carta igienica. Il wc non è utilizzato dai bambini. Lanel wc? Un gioco erotico Secondo quanto riportato dal Corriere, Donisi è ora indagato per interferenze illecite nella vita privata. La donna ha sporto una denuncia contro ignoti, ma Donisi avrebbe ammesso di aver installato lanel wc dell’istituto comprensivo Albano, sostenendo che si trattasse di un gioco erotico con una collega ...

