Mascherine e respiratori nei 1 200 messaggi tra commissario e Benotti

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lodovica Bulian I contatti risalgono a prima della nomina. Poi l'improvviso silenzio dell'uomo di Conte «Io e Arcuri cominciamo a parlare dellel'11 marzo. Parliamo per telefono e mi dice che c'è una necessità di questo genere», rivela a Quarta Repubblica Mario- indagato per traffico di influenze dalla Procura di Roma nell'inchiesta sulla maxi commessa diacquistare dalla struttura di Arcuri da tre aziende cinesi. L'ex giornalista mostra in diretta una serie diche proverebbero come i contatti con ilfossero antecedenti alla sua nomina ufficiale. «Se hai bisogno sono a casa», scrivealle 21.26. E ancora un altroo alle 22.53: «Contatto definito». Risposta: «Molto bene». Il 19 marzo alle ...

