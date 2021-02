Manchester City in scioltezza con Bernardo Silva e Gabriel Jesus

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Continua la marcia trionfale del. I ragazzi di Guardiola vincono anche a Monchengladbach e raggiungono la 18esima vittoria consecutiva. 2-0 in Germania arrivato con un gol per tempo: la sblocca al 29?, che sfugge ai radar dei difensori tedeschi, e insacca di testa un cross magistrale di Joao Cancelo. Raddopio firmato invece al 65? da. In vista del ritorno, i citiziens già possono ritenersi ai quarti. Foto: Twitter Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

BUDAPEST (UNGHERIA) - Continua il volo del, che si aggiudica l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Monchengladbach grazie ai gol di Bernardo Silva e Gabriel Jesus.