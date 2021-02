Le priorità di Zingaretti: «C’è bisogno di Barbara D’Urso» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una mattina, mi son svegliato. Dopo aver citato il PCI al posto del Pd in un recente intervento radiofonico, fa clamore il tweet di Nicola Zingaretti su Barbara D’Urso. Il segretario del Partito Democratico, poco dopo le 13 di oggi, mercoledì 24 febbraio, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un post di endorsement nei confronti della nota conduttrice. Da giorni, anche se mancano conferme ufficiali da parte di Mediaset, si parla della chiusura anticipata della trasmissione domenicale ‘Live – Non è la D’Urso – e il Presidente della Regione Lazio prende una posizione netta. LEGGI ANCHE > Il ‘solo cognome del padre’ è un retaggio del sistema patriarcale come dice Chiara Ferragni? Questioni di priorità. Ecco l’endorsement di Nicola Zingaretti. .@carmelitadurso in un programma che ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una mattina, mi son svegliato. Dopo aver citato il PCI al posto del Pd in un recente intervento radiofonico, fa clamore il tweet di Nicolasu. Il segretario del Partito Democratico, poco dopo le 13 di oggi, mercoledì 24 febbraio, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un post di endorsement nei confronti della nota conduttrice. Da giorni, anche se mancano conferme ufficiali da parte di Mediaset, si parla della chiusura anticipata della trasmissione domenicale ‘Live – Non è la– e il Presidente della Regione Lazio prende una posizione netta. LEGGI ANCHE > Il ‘solo cognome del padre’ è un retaggio del sistema patriarcale come dice Chiara Ferragni? Questioni di. Ecco l’endorsement di Nicola. .@carmelitadurso in un programma che ...

StefanoRizzuti : In mezzo a una pandemia, senza vaccini e con una crisi economica in corso, il @pdnetwork non ha nulla di meglio a c… - Felix68852709 : @francescacuomo1 Per Zingaretti priorità vitale per lui ed il PD, è cacciare a pedate nel culo i renziani dal partito. - LucaPalmeri5 : La priorità sarebbe vaccinre SUBITO soggetti anziani e a rischio, una soluzione rapida potrebbe essere l'utilizzo d… - ShootersykEku : #Biden più intelligente di tutto il #Pd di #Zingaretti,visto ha capito subito la priorità investimenti in direzione… - ClaudioPini3 : @La_manina__ Vedo che a voi preme solo una priorità grillizzarvi. Il duo Bettini Zingaretti vi porta a sbattere. Claudio # ltalia viva # -

