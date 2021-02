In Congo non è stata un’esecuzione, Attanasio e Iacovacci sono morti nello scontro a fuoco: il primo punto fermo dall’autopsia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non è stata una esecuzione. sono i primi risultati che emergono dall’autopsia sui corpi dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, rimasti uccisi lo scorso 22 febbraio a Kibumba, nella Repubblica Democratica del Congo, insieme all’autista alla guida della loro vettura, Mustapha Milambo. A causare la morte sarebbe stato un tentativo di sequestro sfociato drammaticamente in un conflitto a fuoco. L’autopsia è stata disposta dalla Procura di Roma ed è stata svolta oggi presso il Policlinico Gemelli di Roma da un collegio peritale. Domani mattina i funerali di Stato. Cosa emerge dall’autopsia dall’autopsia emerge anche che a causare la morte di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non èuna esecuzione.i primi risultati che emergonosui corpi dell’ambasciatore italiano Lucae del carabiniere Vittorio, rimasti uccisi lo scorso 22 febbraio a Kibumba, nella Repubblica Democratica del, insieme all’autista alla guida della loro vettura, Mustapha Milambo. A causare la morte sarebbe stato un tentativo di sequestro sfociato drammaticamente in un conflitto a. L’autopsia èdisposta dalla Procura di Roma ed èsvolta oggi presso il Policlinico Gemelli di Roma da un collegio peritale. Domani mattina i funerali di Stato. Cosa emergeemerge anche che a causare la morte di ...

