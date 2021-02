Il Comitato Tecnico Scientifico non è d’accordo sulla riapertura delle palestre (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Negata la riapertura che era stata richiesta dal Ministero dello Sport. Stessa situazione al momento per cinema e teatri. Nessun via libera dal parte del Comitato Tecnico Scientifico per l’apertura di palestre e piscine dopo il 5 marzo. Con la scadenza del prossimo Dpcm la previsione era di poter tornare, almeno in misure contingentate, ad un’attività sportiva per tutti. Ma la questione è stata smentita dagli esperti, i quali ritengono non esserci ancora i presupposti per una riapertura. Il parere per una potenziale riapertura data dal Cts sarebbe di attendere che il numero di contagi sia pari a 50 ogni 100.000 abitanti, situazione che prevederebbe quella zona bianca per la quale molte regioni sono ancora lontane. LEGGI ANCHE >>> Incognita ... Leggi su chenews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Negata lache era stata richiesta dal Ministero dello Sport. Stessa situazione al momento per cinema e teatri. Nessun via libera dal parte delper l’apertura die piscine dopo il 5 marzo. Con la scadenza del prossimo Dpcm la previsione era di poter tornare, almeno in misure contingentate, ad un’attività sportiva per tutti. Ma la questione è stata smentita dagli esperti, i quali ritengono non esserci ancora i presupposti per una. Il parere per una potenzialedata dal Cts sarebbe di attendere che il numero di contagi sia pari a 50 ogni 100.000 abitanti, situazione che prevederebbe quella zona bianca per la quale molte regioni sono ancora lontane. LEGGI ANCHE >>> Incognita ...

