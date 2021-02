«Ho salvato mia nipote dal dark web e da un mostro in divisa» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Una bambina così dolce e docile, cade nella trappola del web. lui…. è un predatore mascherato in cerca di sesso. Lei è minorenne. Sembra un film horror ma è reale». ‘Hai comprato il perizoma o sei con il pigiamino?’ È la cruda testimonianza di Natasha Galano, zia di Lucia (nome inventato per tutelare la minore), timida ragazzina di 13 anni che, durante il primo lockdown dovuto alla pandemia da covid-19, è stata adescata su Instagram da un uomo di 37 anni, perverso, pericoloso, un mostro. E oggi ha deciso di mettere nero su bianco con un libro (edizioni Caro Diario) la sua tragedia. LEGGI ANCHE > L’importanza della divulgazione scientifica sui social al tempo del virus che esisteva «Era consapevole e conscio di quello che stava facendo: parlare di sesso con una bambina. Lui, spudorato, continua imperterrito a vomitare addosso discorsi di una brutalità sconvolgente ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Una bambina così dolce e docile, cade nella trappola del web. lui…. è un predatore mascherato in cerca di sesso. Lei è minorenne. Sembra un film horror ma è reale». ‘Hai comprato il perizoma o sei con il pigiamino?’ È la cruda testimonianza di Natasha Galano, zia di Lucia (nome inventato per tutelare la minore), timida ragazzina di 13 anni che, durante il primo lockdown dovuto alla pandemia da covid-19, è stata adescata su Instagram da un uomo di 37 anni, perverso, pericoloso, un. E oggi ha deciso di mettere nero su bianco con un libro (edizioni Caro Diario) la sua tragedia. LEGGI ANCHE > L’importanza della divulgazione scientifica sui social al tempo del virus che esisteva «Era consapevole e conscio di quello che stava facendo: parlare di sesso con una bambina. Lui, spudorato, continua imperterrito a vomitare addosso discorsi di una brutalità sconvolgente ...

