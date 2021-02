Ha fatto più danni il covid o la "cura"? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il primo anniversario della pandemia è diventato un argomento di dibattito sui media – soprattutto nei talk show televisivi – proprio nel momento in cui un nuovo governo e una nuova maggioranza sono chiamati a definire una strategia per quando tra pochi giorni verranno a scadenza le prescrizioni disposte dal precedente governo. Il confronto mediatico si concentra sui limiti, gli errori, i ritardi perché sembra essere questo il solo modo per fare informazione. Spesso – sta qui il medesimo approccio delle procure – si chiede conto alle autorità politiche e sanitarie di non aver adottato fin dall’inizio – quando si lottava con un nemico violento e sconosciuto – quelle misure a cui si è arrivati anche attraverso i limiti, gli errori e i ritardi. Vi sono invece aspetti inquietanti che nessuno affronta. Uno di questi riguarda i rischi di carattere giudiziario a cui sono sottoposti i ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il primo anniversario della pandemia è diventato un argomento di dibattito sui media – soprattutto nei talk show televisivi – proprio nel momento in cui un nuovo governo e una nuova maggioranza sono chiamati a definire una strategia per quando tra pochi giorni verranno a scadenza le prescrizioni disposte dal precedente governo. Il confronto mediatico si concentra sui limiti, gli errori, i ritardi perché sembra essere questo il solo modo per fare informazione. Spesso – sta qui il medesimo approccio delle procure – si chiede conto alle autorità politiche e sanitarie di non aver adottato fin dall’inizio – quando si lottava con un nemico violento e sconosciuto – quelle misure a cui si è arrivati anche attraverso i limiti, gli errori e i ritardi. Vi sono invece aspetti inquietanti che nessuno affronta. Uno di questi riguarda i rischi di carattere giudiziario a cui sono sottoposti i ...

