Governo | delega sport in stand by | sottosegretario in secondo momento**

MediasetTgcom24 : Governo, 9 sottosegretari a Lega e a Gabrielli delega Servizi segreti #governodraghi - AleMamoli : RT @SportandoIT: Governo Draghi, nessun sottosegretario allo sport: la delega rimane al Presidente del Consiglio - luciapanizio : RT @annalisapanello: Draghi non ha tenuto la delega ai servizi, assegnata a Gabrielli, dopoo4 POCHI giorni dall'insediamento del nuovo gove… - zazoomblog : Governo Draghi verso delega Intelligence a Gabrielli - #Governo #Draghi #verso #delega - PaoloIvanoCucce : RT @annalisapanello: Draghi non ha tenuto la delega ai servizi, assegnata a Gabrielli, dopoo4 POCHI giorni dall'insediamento del nuovo gove… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo delega

Il suo predecessore Giuseppe Conte, aveva tenuto per sè lafin quasi alla fine della sua ... Nel dicembre 2006 -Prodi - viene nominato direttore del Sisde, che l'anno dopo diventerà ...Sono 39 i sottosegretari nominati dal Consiglio dei ministri presieduto dal premier.. Sarà successivamente assegnato il sottosegretario alla presidenza del consiglio conallo sportNon vi sarà un sottosegretario allo Sport, secondo quanto riporta il Corriere della Sera: le deleghe in ambito sportivo rimarrebbero quindi al Presidente del Consiglio Mario Draghi, di cui è nota la p ...Roma , 24 feb 21:22 - (Agenzia Nova) - Sono davvero onorato per la delega agli Affari europei che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il Consiglio dei ministri mi hanno affidato. Lo ha ...