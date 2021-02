Goldrake diventerà un videogioco grazie alla collaborazione tra Microids e Dynamic Planning

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)annunciano che realizzeranno insieme il videogame per PC e console di. Sarà un action game basato sui manga di Go Nagai UFO Robot(UFO Robot Grendizer) che porterà tutti i giocatori, giovani e meno giovani, indietro nel tempo per rivivere le avventure del mitico Actarus e il suo super robot. Realizzata 45 anni fa, la serie animate ormai di culto fu uno dei primi successi giapponesi capaci di conquistare tutto il mondo negli anni Settanta del Novecento. Le iconiche battaglie contro Vega, la base dei cattivi sul lato nascosto della luna e le incredibili armi dihanno segnato l'immaginario di intere generazioni, e plasmato l'universo fantascientifico successivo. Ora, la leggenda sta per tornare. Leggi altro...